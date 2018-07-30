Samsung Galaxy S10'un Parmak İzi Tarayıcısı Böyle Çalışacak

Samsung'un yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının nasıl çalışacağı büyük bir merak konusu. Yeni sızdırılan patent belgeleri, şirketin nasıl bir teknoloji üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılının ilk çeyreğinde tanıtacağı yeni amiral gemileri Galaxy S10 ailesi ile birlikte ekrana gömülü parmak izi teknolojisini ilk kez tüketicilerin beğenisine sunacak. Samsung’un ekrana gömülü parmak izi teknolojisi biyometrik değil ultrasonik sensörler içerecek. Bu nedenle Samsung’un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı Çinli şirketlerin tarayıcılarına göre çok daha hızlı çalışacak ve çok daha güvenli olacak.

Samsung, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne yeni bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile başvuruda bulundu. Patent belgelerinde söz konusu teknoloji hakkında, ‘Akıllı telefon, ekranın bir bölümünde bulunan ve parmak izi gibi biyometrik bilgileri okuyan bir biyometrik sensör içerir.’ ifadesine yer verildi. Patent belgelerinde yer alan görsellere göre Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus, parmak izini tek bir noktada değil ekranın geniş bir bölümünde okuyabilecek.

İlginç bir şekilde patent belgelerinde yalnızca kenardan kenara (edge to edge) tasarıma sahip ekranlar için değil klasik ana ekran tuşu bulunan telefonlar için de bir biyometrik sensör gösteriliyor. Samsung’un orta segmentteki cihazlarında bile ‘infinity display’ tasarıma geçtiği düşünülürse şirketin klasik tasarım için ultrasonik parmak izi tarayıcı patenti alması oldukça ilginç. Sızıntılara göre ‘edge’ yerine düz bir ekrana sahip olacak Galaxy S10 Lite’ta fiziksel bir parmak izi tarayıcı yer alacak ve cihazın yanına konumlandırılacak.