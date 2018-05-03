Piyasayı Kasıp Kavuracak Galaxy S10'dan İlk Raporlar Geldi!

Galaxy S serisinin 10. telefonu olacak Galaxy S10 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Güney Kore kaynaklı bilgilere göre cihazda ekrana entegre parmak izi tarayıcı ve 3D kamera bulunacak.

2018 yılı Güney Koreli teknoloji devi Samsung açısından oldukça zorlu geçecek. Zira Samsung hayranları, Galaxy S-serisi’nin 10. yılında piyasaya sürülecek olan yeni Galaxy S10 için beklentiyi fazlası ile yüksek tutuyor. Hal böyle olunca Samsung’un müşterilerini memnun etmesi çok da kolay olmayacak.

Güney Koreli haber sitesi Bell, Galaxy S10 hakkında Samsung hayranlarını sevindirecek bir rapor yayınladı. Galaxy S10’un kod adı ve sahip olması muhtemel özelliklerin yer aldığı rapor, Samsung’un 10. yıl Galaxy’si için akıllı telefon piyasasını sarsacak planlar içinde olduğunu gösteriyor.

Galaxy S8 modeli ile birlikte amiral gemilerinin çehresini tamamen değiştiren Samsung, bu nedenle cihaza ‘Dream’ kod adını koymuştu. Neredeyse birebir aynı tasarımla tanıtılan Galaxy S9’un kod adı ise ‘Star’dı. Samsung’un tasarımını daha da geliştirmesi beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S10 ise ‘Beyond’ kod adına sahip olacak.

Bell’in raporuna göre Galaxy S10 modelinin ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ile gelmesi neredeyse kesin. Fakat Samsung’un bir sürpriz yaparak Galaxy Note 9’da ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı tanıtması da muhtemel. Fakat bu durum, Galaxy S10’a karşı beklentinin artmasına neden olacağından Samsung’un planları şu an için öngörülemiyor.

Samsung, Galaxy S10’un üretiminde birlikte çalışacağı Synaptics, Qualcomm ve Ezestek gibi şirketlere cihazın ekrana entegre parmak izi tarayıcı piyasaya sürüleceğini çoktan bildirmiş durumda. Fakat söz konusu teknolojinin hangi tedarikçi tarafından üretileceği henüz belli değil. Samsung’un tedarik sorunları yaşanmaması adına birden fazla şirketle çalışması da muhtemel.

Samsung’un Galaxy S10 için planladığı bir başka teknoloji ise 3D kamera. AR Emoji’nin işlevselliğini geliştirmek isteyen şirket, 3D kamera ile yüzü çok daha iyi taramayı ve modellemeyi hedefliyor. Söz konusu özelliğin gelmesi ile kullanıcıların dijital avatarları ile görüntülü görüşme gerçekleştirmeleri mümkün olacak.

Bell’in Samsung sızıntıları konusunda şu ana kadar isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Galaxy S10’un tanıtılmasına 1 yıla yakın bir süre olduğunu düşünürsek daha ortaya çok fazla rapor ve sızıntı çıkacaktır. Dolayısı ile bu bilgilerin önümüzdeki aylarda çöpe gitme olasılığı bulunuyor.