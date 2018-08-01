Samsung, Galaxy S10'u İşaret Eden Bir Açıklama Yayınladı

Samsung, yeni yayınladığı bir açıklama ile yeni form faktörlerini ve son teknolojileri benimsemeye devam edeceklerini dile getirerek katlanabilir akıllı telefon Galaxy X ve yeni amiral gemisi Galaxy S10'u işaret etti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin şu ana kadarki en özel akıllı telefonu olacak Galaxy S10 ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen Galaxy X hakkında isim vermeden kritik açıklamalarda bulundu:

‘’Geleceğe bakacak olursak şirket (Samsung), en son teknolojileri ve yeni form faktörlerini benimseyerek ve 5G teknolojisinde liderliği kazanarak donanım liderliğine dayalı rekabet gücünü artıracaktır.’’

Bu açıklama, ilk bakışta bir şey anlatmıyor gibi gözükse de şirketin gelecek planları hakkında ciddi ipuçları taşıyor. Bu noktada en çok dikkat çeken Samsung ürünleri ise Galaxy S10 ve katlanabilir akıllı telefon Galaxy X olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi Samsung, ‘yeni form faktörleri’ ile henüz bir örneği tanıtılmamaış olan katlanabilir akıllı telefonları kastediyor. Samsung’un dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için LG ve Huawei ile yarıştığını ise bilmeyen yok.

Samsung’un ‘son teknoloji’ tabiri ile kastettiği şey ise Galaxy S10’da yer alacak teknolojiler. Bu açıklama ile Samsung, son teknoloji artırılmış gerçeklik özellikleri, 3D yüz haritalama ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı gibi özellikleri Galaxy S10’da topladığını belirtiyor.

Samsung’un ilerleyen dönemde üç akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Bunlardan Galaxy S10, şirketin amiral gemisi olacak. Galaxy X, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak ve Galaxy F, şirketin ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek.