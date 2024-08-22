Çok beklenen Samsung Galaxy S24 FE'nin ABD'de satılacak versiyonu Geekbench'te listelendi. Listeleme, şirketin farklı bir yaklaşım sergileyerek telefonu hiçbir ülkede Snapdragon işlemciyle sunmayabileceğini ortaya koydu.

Samsung, uygun fiyatlı “FE” serisi telefonlarına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bu cihaz, yılın başlarında çıkan S24 serisinin FE versiyonu olacak. Geçtiğimiz haftalarda telefonun özelliklerinin ortaya çıktığını görmüştük.

Samsung Galaxy S24 FE, şimdi de Geekbench’te listelendi. Bu listeleme, işlemci tarafında önemli bir sürprizi beraberinde getirdi.

Galaxy S24 FE, Snapdragon ile değil Exynos işlemciyle çıkış yapacak

Geekbench listelemesinde cihazın tek çekirdekte 1996, çoklu çekirdekte ise 5678 puan aldığı görüldü. İşlemcisinin ise Samsung’un kendi geliştirdiği işlemcisi Exynos 2400e olacağı doğrulanmış.

Aslında geçen hafta çıkan özelliklerde bu işlemcinin geleceği görülmüştü. Fakat farklı bölgelerde nasıl sunulacağı bilinmiyordu. Normalde Snapdragon işlemci ile çıkış yapıyordu. Geçen yıl çıkan S23 FE'de de bu yaklaşım vardı. Ancak Geekbench listelemesi, Exynos işlemciye sahip olacağını gösterdi.

Tabii ki bu, cihazın Amerikan versiyonu. Yani telefon kesin olarak her yerde Exynos 2400e ile gelecek demek şu an için mümkün değil. Ancak ABD’de normalde Snapdragon gördüğümüzü düşündüğümüzde diğer bölgelerde de böyle bir hamle görebileceğimizi tahmin edebiliriz.

Uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak birkaç ay içinde bizlerle buluşacağını tahmin edebiliriz. Lansman geldiğinde işlemci konusunun aydınlığa kavuştuğunu göreceğiz. O sırada aşağıdaki içeriğimizden cihazın sızan tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 FE'nin sızan tüm özellikleri: