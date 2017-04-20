Samsung Galaxy S5, Android'in En Popüler Cihazı Oldu!

Yapılan bir araştırma, Samsung'un krizlere rağmen devam eden önlenemez yükselişini gözler önüne seriyor.

Samsung, son günlerde uzun zamandır merakla beklenen Galaxy S aileseinin son üyesi S8 ve S8 Plus cihazları ile konuşuluyor. Ancak dev üreticinin işleri bu aşamaya getirene kadar daha önce ürettiği cihazlar piyasada hakim konumda yer alıyor. Akıllı telefonların bir ülke nüfusu ele alındığında gittikçe yaygınlaşması için öncelikle yeteri kadar talep ve ardından bu talebi karşılayacak üretim gücü gerekiyor. Hal böyle olunca bir cihaz en yaygın kullanım dönemine, piyasaya çıktıktan 4-5 sene sonra ulaşıyor.

Son yıllarda bu süre gittikçe azalsa da Samsung’un marka olarak Android ekosisteminde başı çektiğini söylemek mümkün. Yapılan son çalışmalara göre ABD’deki Android cihazları arasında en popüler telefon Galaxy S5, %15.6’lık pay ile başı çekerken onu Samsung’un diğer cihazları Galaxy S7 %11.5 ile, Galaxy S6 ise %11.4 ile takip ediyorlar. Galaxy S7 Edge modeli ise %5.8’lık bir paya sahip.

Dişli rakibi Apple’ın kullanımı arttırmak için modellerini çeşitlendirdiğini biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ABD’li gençlerin arasında en popüler akıllı telefonun iPhone olduğuna dair bir çalışmayı sizlere sunmuştuk:

Ayrıca geçtiğimiz yıl Samsung kullanıcılarının %28’i yeni bir cihaza geçiş yaptı. Bu kişilerin yarısından fazlası Galaxy S7 ve S7 Edge modellerini kullanmaya başladıkları için önümüzdeki süreçte listenin başında olacak cihazın Galaxy S7 olması muhtemel. Ayrıca Kore’deki ön siparişlerde rekor üstüne rekor kıran Galaxy S8 ise 4-5 yıldan daha kısa sürede liderliği ele geçirecek gibi duruyor. Galaxy S7 modellerini kullananların %20’lik kısmının da yükseltme yapmak istedikleri sonucunu ortaya koyarsak S8 ailesi çok kısa bir sürede Android’in en yaygın cihazı olacaktır.

Ülkemizde 2016’da yapılan bir başka araştırmaya göre Samsung gene pazarın lideri konumunda. 2016 itibariyle Galaxy S4 ve Galaxy S III modelleri ülkemizde en çok kullanılan cihazlar konumundaydı. Elbette bu rakam ABDdeki gibi büyük bir hızla değişemeyeceğinden bu popülaritenin devam ettiği söylemek mümkün.

Bakalım Samsung’un Note 7 krizinden etkilenmeden devam eden muhteşem yükselişine Apple yeni çıkaracağı iPhone 8 ile nasıl bir cevap verecek? Her iki firmadan da en taze haberleri sıcak sıcak sizlere sunmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)