Samsung Galaxy S5, Tıpkı Galaxy Note 7 Gibi Patladı!

Samsung, Galaxy Note 7 faciası ile tarihinin en zor günlerini geçirmişti. Şimdi de sorunsuz olarak adlandırılan Galaxy S5, yangına neden oldu.

Kanadalı Mario Jakab, salı sabahı Samsung Galaxy S5 modeli telefonundan yayılan ateşle uyandığını açıkladı.

Mario Jakab, salı gecesi sabaha karşı komodinin masasından gelen havai fişek benzeri seslerle ayağa fırladı.

Mario Jakab, "Yatağımdan fırladım ve hemen kız arkadaşımı uyardım. Alevlere neyin neden olduğundan emin değildim. Neyse ki yangının nereden çıktığını fark ettik ve ateşi söndürdük." ifadelerini kullandı.

Samsung'un Jakab'a ilk sorusu, orijinal batarya ve şarj ünitesi kullanıp kullanmadığı olmuş. Jakap ise, tüm ekipmanların orijinal olduğunun altını çizmiş.

Samsung sözcüsü, kamuoyuna yaptığı açıklamada, şirketin en büyük önceliğinin kullanıcı güvenliği olduğununu vurguladı.

Sözcü, şu ifadeleri kullandı: "Rapor edilen olaydan haberdar olduktan sonra konuyu araştırmak için Jakab ile çalışmaya başladık. Kesin bir yorumda bulunmak için, telefonu araştırmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Samsung, Galaxy Note 7 faciası ile zor günler geçirmiş ve söz konusu modelleri geri çağırmıştı. Lakin ne Samsung Galaxy S5, ne de Galaxy S6 için bir geri çağırma operasyonu yapılmadı.