Samsung Galaxy S6'nın Android Nougat Güncellemesi Ertelendi

Samsung cephesinden Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge kullanıcılarına kötü haber geldi. Şirket güncellemeyi beklenen tarihte yayınlamadı.

Samsung'un bir üst düzey yöneticisi yakın geçmişte, şirketin Android 7.0 Nougat güncellemesini Galaxy S6 için Şubat ayının sonuna kadar yayınlamayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki şirket beklenen tarihte güncellemeyi veremedi.

Samsung, geçtiğimiz hafta dağıtılmasını planladığı Galaxy S6 ailesi için Nougat güncellemesinin ertelendiğini açıkladı. Şirket, kararında güncellemenin ve cihaz optimizasyonunun gözden geçirileceğini belirtti.

Kullanıcılardan Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in güncellemesi için gelen sorulara ise Samsung, net bir cevap vermekten kaçındı. Şirket sözcülerine göre güncellemenin tarihi belirsiz ve bekleme sürüyor. Henüz resmi bir veri teyit edilmiş değil.

Android 7.0 Nougat, yaklaşık altı ay önce Google tarafından piyasaya sürüldü ve o zamandan beri gelişerek Android 7.1.1 ve Android 7.1.2 beta seviyelerine evrildi.