Samsung Galaxy S6 Sahipleri Son Güncellemeyi Yüklemeyin!

Samsung’un bir iki gündür Galaxy S6 sahiplerine gönderdiği güncelleme sonrası telefon sim kart ile kullanılamaz hale geliyor.

Samsung’un 2015 yılındaki amiral gemi serisi olan Galaxy S6’ya birkaç gün önce bir güncelleme geldi. Ancak S6 kullanıcılarının verdikleri bilgiye göre bu güncelleme sonrasında Galaxy S6 serisi telefonlar kullanılamaz hale geliyor.

Sim kart takılı olması durumunda kendini sürekli yeniden başlatan cihaz, sim kartı çıkardığınızda normal bir şekilde çalışabilirken bir telefonun sim kartsız kullanılması ne kadar mantıksız olacağı için şu anda sorunun ana kaynağı ve çözümü bilinmiyor.

Söz konusu sorun hakkında Samsung Türkiye’den bir açıklama talep ettiğimizi öncelikle belirtelim. Ancak bu süreçte Galaxy S6, Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Edge+ kullanıcılarına gelen son güncellemeyi cihazınıza yüklememeniz konusunda uyarıyoruz. Görünüşe göre güncellemedeki bir hata telefonun sim kartla beraber kullanılmasını engelliyor. Bu nedenle telefonunuzu stabil olarak kullanabilmek için güncellemeyi kurmayınız.