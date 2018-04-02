Samsung, Galaxy S6 Serisi İçin Güncellemeleri Durdurdu

Samsung, çıkışının üzerinden üç yıl geçen Galaxy S6 ve serideki diğer cihazlardan güncelleme desteğini çekiyor.

Samsung için Galaxy S6, umulandan az satılan S5'ten sonra bir nevi kurtarıcı rolü üstlenmişti. Tasarım odaklı bir telefon olarak hazırlanan ve büyük beğeni toplayan S6, her ne kadar dönemin başarılı telefonlarından biri olsa da artık çıkışının üzerinden 3 sene geçti ve eskidi. Samsung, S6, S6 Edge, S6 Edge+ ve S6 Active için güvenlik güncellemesi desteğinin artık devam etmeyeceğini açıkladı.

Samsung, bu güncellemeleri aylık ve çeyreklik sürelerde sunuyor. Note ve S serisi gibi amiral gemisi cihazlar genelde aylık listede yer alıyor ve S6 şimdiye kadar aylık güncelleme alan cihazlar arasında yer alıyordu. Ancak açıklanan son aylık güncelleme listesinde adı yer almadı. Üstelik üç aylık (çeyreklik) listede de S6 ve serinin diğer cihazları yok. Aslında bu güncellemelerin bir telefona artık gelmeyecek olması üretici firmaların bize 'artık yeni bir telefon al' deme şekli.

Aylık ve üç aylık güncelleme listesinde yer alan cihazlar ise şöyle;

Aylık Güncelleme Listesi

Galaxy S Serisi (S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 Edge, S7 Active)

Galaxy Note Serisi (Note 8, Note 5)

Galaxy A Serisi (A5 2016, A5 2017, A8 2018)

Üç Aylık Güncelleme Listesi