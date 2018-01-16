Samsung Galaxy S6’ya Android 8.0 Oreo Sürprizi!

Samsung’un 3 sene önce çıkardığı amiral gemisi Galaxy S6’ya Android 8.0 Oreo geleceği ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Samsung, geliştirdiği telefonlarla herkesin beğenisini kazanmasına rağmen, bu telefonlara desteğini çok hızlı kestiği için eleştiriler alıyor. Şirket genelde telefonlarına 2 yıl destek veriyor, daha sonrasında ise işletim sistemi desteğini kesiyor ve bizleri yalnız bırakıyor.

Bildiğiniz gibi dünya üzerindeki Android işletim sistemine sahip telefonların çok büyük bir kısmı hala Android 8.0 Oreo’yu almayı bekliyor. Bu bekleyenler arasında Samsung’un amiral gemileri de var. Güney Koreli şirket, şu sıralar Android Oreo’lu Galaxy S8 ve S8+’lar üzerinde çalışıyor. En güncel telefonlarına işletim sistemini sunamadığı düşünüldüğünde, diğer telefonların bu güncellemeyi ne zaman alacağı iyiden iyiye merak konusu olmaya başladı.

Bu konuşmalar devam ederken, bir başka eski amiral gemisi olan Galaxy S6 için bomba bir bilgi ortaya atıldı. Şirketin müşteri temsilcisine göre Galaxy S6’nın alacağı son işletim sistemi Android 8.0 Oreo olacak. Yani, şirketten farklı bir sürpriz gelmediği sürece Galaxy S6 kullanıcıları Android 8’i bekliyor olacaklar. Yeni gelen bilgiler de Galaxy S6’nın Android 8.0 Oreo testlerine başladığını gösteriyor.

Galaxy S6 sahibi bir kullanıcının Samsung’un müşteri temsilcisine gönderdiği bir mesaj sonucunda Galaxy S6’ya Android 8.0 Oreo desteğinin geleceği hemen hemen kesinleşmiş oldu. Buna rağmen, şirketin üst kesimlerinden bir doğrulama yapılmadığı için net bir bilgi verilemiyor. Peki, sizce Samsung, Galaxy S6’ya Android 8.0 Oreo desteği getirecek mi, yoksa bu yalnızca bir iddia olarak kalır mı? Yorumlarınızı bekliyorum.