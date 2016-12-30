Samsung, Android 7.1 Nougat’yı Ne Zaman Vereceğini Resmen Açıkladı!

Samsung'un bir süredir Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde beta testi yaptığı güncelleme 2017 Ocak ile stabil sürüm dağıtımına geçecek.

Dün sizlere Samsung adına Android 7.0 Nougat testlerinin bittiğini ve 2017 başında ise Android 7.1 olarak stabil sürüm dağıtımına başlanılacağından bahsetmiştik. Bugün itibariyle resmen Android Nougat beta testini Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlarında noktalayan Samsung, resmen 2017 Ocak ayında 7.1 stabil sürümünü dağıtacağını açıkladı.

Yukarıdaki beta test uyarısında da görebileceğiniz gibi 30 Aralık itibariyle beta testini sonlandırdığını açıklayan Samsung, artık beta güncellemesi gelmeyeceğini, ancak daha öncesinden Android 7.1 olarak sunacağını açıkladığı stabil güncellemenin Ocak ayı içerisinde geleceğini belirtiyor.

Yani 2017 ile beraber Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sahipleri yeni yıl hediyesi olarak Samsung’dan Android 7.1 Nougat sürümünü almış olacaklar. Ancak bu güncellemenin tahminimize göre ilk olarak beta testinin yapıldığı cihazlara, ardından da kademe kademe dünya geneline yayılmasını bekliyoruz. Türkiye’ye geliş tarihi konusunda ise şu anda bir netlik bulunmuyor.