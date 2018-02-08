Samsung'un 2016 baharında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S7 Edge'in Android Oreo ile çalışan bir videosu ortaya çıktı. Görünüşe göre Samsung, Oreo güncellemesi ile Galaxy S7 Edge'e, Galaxy S8'de bulunan pek çok özelliği sunacak.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung henüz kısa süre önce Android 8.0 Oreo’nun kararlı sürümünü 2017 model amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a yayınlamışken, yeni ortaya çıkan bir video, Android Oreo ile çalışan bir Galaxy S7 Edge gösteriyor.

Videodan anlaşıldığı kadarı ile Galaxy S7 Edge için hazırlanan Android Oreo yazılımının Galaxy S8 ve S8+ için hazırlanan Android Oreo yazılımından pek farkı bulunmuyor. Android Oreo güncellemesi ile Samsung Experience 9.0 arabirimine kavuşan Galaxy S7 Edge’nin ayarlar menüsünden kamera uygulamasına kadar her şeyi güncellenmiş.

Galaxy S7 Edge, Android Oreo güncellemesi ile birlikte Bixby Home’a da kavuşuyor. Fakat arabirimi detaylı olarak incelediğinizde Galaxy S8’de bulunan bazı küçük özelliklerin Galaxy S7 Edge’ye sunulmadığını görebilirsiniz ki bu da gayet normal. Galaxy S7 Edge, Galaxy S8’den daha zayıf bir donanıma sahip. Birebir aynı arabirimi taşımaları, Galaxy S7 Edge’de kararlılık ve performans sorunlarına yol açabilir.

Ne yazık ki şu an için Android Oreo güncellemesinin Galaxy S7 Edge’e tam olarak hangi yeni özellikleri getireceğinden emin olmak için Samsung’un beta programını beklemekten başka çaremiz yok. O zamana kadar aşağıdaki videodan Android Oreo’lu Galaxy S7 Edge’in arayüzünü inceleyebilirsiniz.