Samsung Galaxy S7 Edge'e "Yılın Ekranı" Ödülü!

Samsung'un ana odağı konumundaki cihazları yeni Galaxy S8'ler fakat geçtiğimiz yılın yıldızı olan S7 Edge, hala adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung'un amiral gemisi cihazı Galaxy S7 Edge, her ne kadar yerini S8 serisine bırakmış olsa da iki tarafından kavisli AMOLED ekranı ile yılın en iyisi seçilmeyi başardı.

"En önemli teknolojik gelişmeleri ve/veya çarpıcı özellikleri içeren ekran ürünleri" için "Yılın En İyi Ekranı" ödülünü veren "Society for Information Display (SID)", bu sene zirve için Galaxy S7 Edge'i seçti.

Samsung, cihazlarında kullandığı ekranlar konusunda sektörde her zaman öncü olmuş bir firma ve firmanın cihazlarındaki ekran tarihine baktığımızda başarılı bir geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Daha önceden, 2013 yılında kavisli AMOLED ekranı ile yine SID'den ödül alan Samsung, bu kez iki sene sonra katlanmış AMOLED panel ile bu ödüle layık görülmüştü.

Galaxy S7 Edge'e baktığımızda ise, SID'nin de belirttiğine göre telefon ekranının ince çizgileri, kavislerinin sahip olduğu doğal görüntü ve yine ekranın sunduğu gelişmiş kavrama özelliği, S7 Edge'i ekran konusunda epey bir ön plana çıkarmakta. Ekranın devre planı, kenarlarındaki ölü alanı sadece 1,09 milimetre gibi bir boyuta düşürmekte ki bu boyut, Samsung cihazlarında bulunan en düşük ölü alan boyutu olarak karşımıza çıkmakta.

Samsung, Galaxy S7 Edge ile kazandığı ödülünü 24 Mayıs'ta Los Angeles'ta düzenlenecek "Ekran Haftası" etkinliği çerçevesinde alacak. Bu yıl, ödülün iki farklı kazananı mevcut. Bu kazananlardan biri Galaxy S7 Edge iken diğeri ise LG tarafından üretilmiş 65-inçlik "Wallpaper OLED Televizyon".