Samsung Galaxy S7 Edge MWC’de “2016’nın En İyi Telefonu” Seçildi!

Mobil Dünya Kongresi’nde geçtiğimiz yıl tanıtılan telefonlar için düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy S7 Edge 2016’nın en iyi telefonu seçildi!

Mobil Dünya Kongresi’nin geçen seneki ayağında yapılan özel bir lansman ile tanıtılan Samsung’un en önemli cihazı olarak dikkat çeken Galaxy S7 Edge, aradan geçen bir yıl sonrasında MWC 2017’de “2016’nın en iyi telefonu” olarak seçildi.

Şahsen bizim de yılın telefonu olarak düşündüğümüz Galaxy S7 Edge, 5.5 inç 2K ekranı, Exynos 8890 ve Snapdragon 8210 çipseti, 4GB RAM, 32/64/128GB depolama, MicroSD kart desteği, IP68 sertifikası, 12MP arka ve 5MP ön kamerası, 3.600mAh bataryası ve son dönemde gelen Android 7.0 Nougat sürümü ile hala günümüzün en iyi telefonlarından biri iken, kendisinden çok daha iyi ve kullanışlı olan Galaxy Note 7’nin Samsung’un elinde patlaması sonrasında meydan da kendine kalmış oldu.

Şimdiye kadar yapılan “En İyi Telefonlar” değerlendirmelerinde çok büyük oranla yılın telefonu seçilen S7 Edge, böylece aldığı ödüllere bir yenisini daha eklemiş oldu.