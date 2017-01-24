Birçok Samsung Galaxy S7 Edge Ekranında 'Pembe Çizgi' Problemi Ortaya Çıktı!

Daha dün detaylı açıklamalarıyla Note 7 sıkıntısını çözmüş olan Samsung’un başına bir de Galaxy S7 Edge problemi mi çıkıyor?

Geçtiğimiz senenin en çok konuşulan telefonu olan Galaxy Note 7 sorunu dün Samsung tarafından gelen detaylı açıklama ile resmen bitti diyebiliriz. Hatta ve hatta Note 8’in de geleceğini duyuran Samsung’un başına Note 7’nin piyasadan çekilmesiyle şu anda piyasanın en güçlü Samsung telefonu olan Galaxy S7 Edge sorunları gelebilir.

Ortaya çıkan detaylara göre özellikle monitörlerde ve televizyonlarda sık sık gördüğümüz ölü piksel hatasını nokta ya da bölge olarak değil, şerit şeklinde yaşayan S7 Edge modellerinde bu sorunun yaygınlaşıyor olması sebebiyle Samsung’un yeni belası kapıda olabileceği söyleniyor. Şahsen ben de S7 Edge kullanıyor ve böyle bir sorun yaşamamış olmama rağmen özellikle Amerika ve Avrupa’da bu durumun dillendirilme oranının hızla yükseldiği aktarılıyor.

Bakalım sorun kronik bir sorun olarak daha fazla kişide ortaya çıkacak mı? Eğer çıkması halinde de merak edilen konu elbette Note 7’de muhteşem bir kriz yönetimi yapan Samsung’un bu sefer nasıl bir adım atacağı olacak.