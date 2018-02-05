Samsung Galaxy S7, Galaxy A5, Galaxy Tab S3 - Android 8.0

Samsung, Galaxy S8’in dışında daha alt model telefonları için de Android 8.0 Oreo’yu geliştirmeye başladı.

Samsung, Galaxy S8 ve S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesinde sona geldi. Android 8.0 için sunulan beta programı 1 hafta önce sona erdi ve güncellemenin cihazlara gelmesi artık an meselesi olarak görülüyor. Şirket, muhtemelen bu hafta içinde Galaxy S8 ve S8+ kullanıcılarına güncellemeyi sunacak. Bu telefonlar dışında Android 8’i bekleyen Samsung kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Yeni duyuruya göre Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A3, Galaxy A5(2017) ve Galaxy Tab S3 için Android 8.0 Oreo'nun geliştirilmesine başlandı. Ellerinde yukarıda saydığım modellerden bulunan Samsung kullanıcıları, muhtemelen Mart veya Nisan ayında Android 8.0’a geçecekler.

Samsung Oreo Güncellemelerinin Bir Sonraki Dalgası

Samsung, Galaxy S8 ve S8+’ı Android 8.0 için “sonunda” hazır etmeyi başardığı için diğer cihazlara yönelmeye başladı. Samsung Galaxy S6 için tam olarak doğrulanmasa da Android 8.0 Oreo’ya yükseltecek gibi duruyor. Şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde telefonların büyük kısmını Android 8.0 Oreo’ya geçirmesi bekleniyor.

Samsung Kullanıcıları 1 Sene Geriden Takip Ediyor

Samsung'un akıllı telefonları pek çok açıdan çok beğenilse de, güncellemeleri çok geç alıyorlar. Bu durum, pek çok Samsung kullanıcısının sinirlenmesine sebe oluyor. Şu anda Samsung telefonlarına Android 8.0 dağıtılacağını konuşuyoruz, bundan 1-2 ay sonra ise Google’ın Android 9.0 için sunacağı özellikler belli olacak. Her sene bu durumun yaşanması, insanları iyiden iyiye irite etmeye başladı. Samsung’un ilerleyen dönemde bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor.