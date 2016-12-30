Samsung’a Nur Topu Gibi Bir Sorun: Galaxy S7’nin Kamera Lensi Kendi Kendine Parçalanıyor!

Note 7 sıkıntısını yeni yeni atlatan Samsung’un başına bu sefer de göz bebeği olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’den farklı bir sorun gelebilir.

Samsung’un 2016 yılında başını fazlasıyla ağrıttığı, milyonlarca dolar harcama yaptırtan Note 7 sorunu artık yeni yeni geçmiş ve unutulmaya başlamışken Güney Koreli firmanın başına yeni bir sorun gelmiş gibi görünüyor.

Ortaya çıkan birçok iddiaya göre şu anda Samsung’un göz bebeği olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’in kamera lenslerinde parçalanmalar meydana geliyor. Hatta bu işin en ilginç tarafı herhangi bir darbeye maruz kalmadan, masa üzerinde dururken bu tarz durumların yaşandığı iddia ediliyor.

Samsung’un tüketici sorunlarını dinlediği ve forumunda dile getirilen bu detaya göre sebepsiz yere parçalanan S7 ailesi kamera lensleri hakkında şimdilik Samsung tarafından bir açıklama yok. Ancak sorunun ilginç bir şekilde kronik olup olmadığı, şu anda kaç kişinin yaşadığı ve bu sorunu bildirenlerin gerçekten lensi herhangi bir darbeye maruz bırakıp bırakmadığı bilinmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu sorun ile alakalı detaylar ortaya çıkacak mı, hep beraber göreceğiz.