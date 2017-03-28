Samsung, uygun fiyatlı modelleri olan Galaxy J1 mini, Galaxy J3 ve Galaxy Core Prime, ayrıca Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy S5 modellerine güncelleme getirdi.

Normalde güncelleme desteği konusunda çok sıkıntılı firma olarak gösterilen Samsung, bu sene bu anlayışı kıracak gibi. Şimdiye kadar Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Edge+ modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesi veren firma, aynı zamanda orta ve alt seviye modellerine de güvenlik güncellemeleri ile destek çıkıyor.

Bu noktada 2016 model Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy J1, Galaxy J1 mini, Galaxy J3 ve 2014 yılında piyasaya sürülen Galaxy S5 ile Galaxy Core Prime modellerine 2017 Mart ayı güvenlik güncellemesini sunan Samsung, takdir edilecek bir güncelleme sunmuş oldu. Hem yeni hem eski modeller ayırt etmeksizin üst, orta ve alt seviye cihazlara gelen güncelleme, görünüşe göre diğer J serisi ve A serisine de getirilecek.

Birkaç gün içinde tüm kullanıcılara gelmesi beklenen güncelleme için Ayarlar menüsünden Hakkında bölümüne geçerek güncelleme kontrolü yaparak ulaşabilirsiniz.