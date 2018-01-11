Samsung Galaxy S7, S8 ve Note 8'lere Portre ModuGeldi

Google’ın kısa süre önce sunduğu portre modu Exynos tabanlı telefonlarda sorun çıkartmıştı. Kıdemli bir XDA üyesi ise bu sorunu çözmeyi başardı.

Pixel 2’de bulunan ve herkes tarafından fazlasıyla beğenilen portre modu, üst düzey Android telefonlara gelmeye başladı. Yeni özellik şimdi de Samsung Galaxy S7, S8 ve Note 8(Exynos) için kullanılabilir oldu. Google’ın post-processing teknolojilisi, üst düzey performans gösteren akıllı telefonlara geliyor. Telefonlara bokeh etkisi, objektif bulanıklığı ve yüksek çözünürlüklü video kayıt desteği geliyor.

Bu hafta XDA kıdemli üyesi minuuser123, Exynos yonga setinin yer aldığı cihazlardaki sorunu düzeltti. Bu sayede herkesin portre modu diye bildiği özellik Galaxy S7, S8 ve Note 8’e geldi. Bu özellik Note 8’de çift kamera olduğu için zaten vardı, ancak diğer iki telefonda tek kamera olması ve yazılımda portre modunu destekleyecek bir kod olmamasından dolayı bu özelliği kullanamıyorduk.

Uygulamanın yüklü olması ve Ayarlar menüsünden birkaç değişiklik yapılması durumunda portre modu, Qualcomm Snapdragon yonga setli cihazlardan biraz daha yavaş olmasına rağmen sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu arada hatırlatalım; bu özellik şimdilik yalnızca arka kamerada çalışıyor.

Nasıl İndiririm?

Eğer bu üç telefondan birine sahipseniz, buraya tıklayarak miniuser123’ün sunduğu APK dosyasını indirebilir ve ayarlar menüsünden aşağıdaki yapılandırmaları yerine getirebilirsiniz. Ülkemizde Samsung’un Exynos yonga setleri bulunduğu için portre modunu yalnızca bu şekilde kullanabilirsiniz.

Model: Nexus 6

Portrait mode on all models: on

camera.af.debug.show: off

camera.faceboxes: on

Bunu yaptıktan sonra portre modu ve HDR+, Exynos tabanlı akıllı telefonunuzda kilitlenmeden çalışmaya başlayacak. Peki, sizler portre modunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.