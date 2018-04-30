Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android Oreo'ya Kavuşuyor!

Samsung Members uygulamasının Güney Kore'deki kullanıcılara yayınladığı bildiriye ve Samsung Türkiye tarafından yönetilen guncelmiyiz.com'a göre Galaxy S7 ve S7 Edge, Mayıs ayı ortasında Android Oreo güncellemesine kavuşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında tanıtmış olduğu amiral gemileri için Android Oreo güncellemesini yayınladı ve böylece şirketin Android Oreo güncellemesi bekleyen yalnızca iki amiral gemisi kalmış oldu: Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge.

Samsung Members uygulamasının Güney Kore’deki kullanıcılara yayınladığı bir bildiri, Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncelemesinin Mayıs ayı ortalarında yayınlanma ihtimalinin bulunduğunu tekrar hatırlattı.

Ayrıca Samsung Türkiye tarafından işletilen guncelmiyiz.com da Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Oreo güncelleme tarihi olarak 18 Mayıs’ı gösterdi. Guncelmiyiz.com’un güncelleme takvimi olası aksaklıklarda değişiyor olsa da Kore’deki bildiriyle tutarlı olması, güncellemenin 18 Mayıs’ta yayınlanma ihtimalini güçlendiriyor.

Bununla birlikte Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Wi-Fi Alliance sertifikasını çoktan almış durumda. Dolayısı ile Samsung’un güncellemeyi yayınlamak için yalnızca küçük pürüzleri giderdiği ve doğru zamanı beklediği düşünülüyor.