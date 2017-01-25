Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e Android Nougat Güncellemesi Türkiye’de Ne Zaman Gelecek?

Samsung’un neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde sunduğu Android 7.0 Nougat güncellemesi Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde başlayan ve birçok yeniliğin geldiği Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine sunulan Android 7.0 Nougat güncellemesi neredeyse tüm Avrupa ülkelerine sunuldu.

Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Birleşik Arap Emirliği, Malezya, Fransa ve Çin gibi ülkelerde 2-3 gündür kullanımına başlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi için Türkiye’de hala bir güncelleme durumu olmamasına rağmen Samsung Türkiye, sosyal medyadan yaptığı duyurularla çalışmalarını sürdürdüğünü söylese de şu an için net bir tarih vermiyor.

Ancak görünüşe göre Samsung’un tüm ülkelere gerekli düzenlemelerin yapılması için verdiği güncelleme dosyaları için Samsung Türkiye çalışmalarını sürdürürken Ocak ayı bitmeden gerekli güncellemenin yayınlanması kesin gibi diyebiliriz.

Bu sebeple en geç bir hafta içinde gerekli güncellemenin sunulmasını bekliyoruz. Ancak olası aksaklıklar nedeniyle tepki almamak için Samsung Türkiye’nin net bir tarih vermekten kaçındığını da belirtmek gerek.