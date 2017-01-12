Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge İçin Android Nougat Güncellemesi Başladı!

Samsung, Ocak 2017’de dağıtım sözü verdiği Android 7 Nougat güncelleme dağıtımına başladı.

Samsung’un merakla beklenen ve birçok Galaxy Note 7 özelliği getireceği Android Nougat güncellemesi başladı. Türkiye’de Samsung Türkiye’nin açıkladığı gibi 17 Ocak’ta dağıtımı planlanan güncelleme, yurt dışında bugünden başlamış oldu.

Şu an için sadece Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine gelen güncellemenin kısa süre içerisinde Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus ve Galaxy A (2016) serisine gelmesi bekleniyor.

214MB olarak görünen güncellemenin NDRD90M.G935FXXU1DPLT versiyon numarasına sahip olduğu ve Samsung’un söylediği gibi Android 7.1.1 değil, 7.0 güncellemesi olarak geldiği belirtiliyor. Ayrıca Google’ın Ocak ayı güvenlik güncellemesini de içeren güncelleme bakalım ülkemize ne zaman gelecek.