Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge Oreo Güncellemesini Durdurdu

Samsung Galaxy S7 cihazlarına sunulan Android 8.0 Oreo güncellemesi, birtakım teknik arızalara sebep oldu. Şirket, bu yüzden Oreo güncellemesini geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Aylar süren Beta testinden sonra Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus piyasaya sürüldükten sonra - şubat ayında - Android 8.0 Oreo güncellemesini kullanıma sundu. Şirket, bu ayın başından itibaren Galaxy S7 ve S7 Edge'e de Oreo güncellemesini getirdi.

Fakat Oreo, ne yazık ki S7 telefonlarında önyükleme ve cihaz kapanma sorunlarına sebep oldu. Bu sebeple gelen bazı şikayetleri ciddiye alan Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge'deki güncellemeyi kısa süreliğine durdurduğunu duyurdu. Cihazların kendi kendine kapanıp açılmasına sebep olan bu güncelleme, Samsung'un resmi Avrupa sitesinden de doğrulandı.

Yetkililer açıklamalarında şu açıklamayı yaptılar: "Galaxy S7 cihazlarına gelen Android 8.0 Oreo güncellemesi, beklenmedik bir şekilde cihazların yeniden başlamasına sebep oluyordu. Bu yüzden güncellemenin geçici olarak durdurulmasına karar verdik."

Bu bildiri, aynı şekilde Kanada forumunda da yayınlandı. Kısacası güncelleme problemi tüm dünyada yaşanıyordu. Ayrıca Samsung, açıklamasında birtakım problemler düzeltildiğinde güncellemenin tekrar devreye gireceğini de belirtti.