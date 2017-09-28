Samsung, yaptığı açıklama ile Galaxy S7 ve S7 Edge'nin bir sonraki güncellemede arayüzünün güncelleneceğini söyledi.

Samsung’un geçtiğimiz yılın başlarında piyasa sürdüğü amiral gemileri Galaxy S7 ve S7 Edge, tasarımı ve donanımı ile oldukça beğenilmiş, hatta uzun bir süre ‘en iyi kameraya sahip akıllı telefon’ unvanını taşımıştı. Galaxy Note 7’nin ‘patlaması’, Samsung için işlerin kötü gitmesine neden oldu ve şirketin elinde kalan son amiral gemileri S7 ve S7 Edge olduğu için cihazlar önemli yazılım güncellemeleri aldı, işletim sistemleri Android Nougat’a yükseldi ve TouchWiz’in Grace UX arayüzünü kullanmaya başladı.

Samsung’un bu Mart’ta Galaxy S8 ve S8+’ı tanıtmasıyla geçtiğimiz yılın iki harika telefonu ikinci planda kalmış oldu. S8 ve S8+, Samsung Experience 8.1 arayüzüne sahip iken Galaxy Note 8’in tanıtılmasıyla Samsung Experience 8.5 ortaya çıkmış oldu. 2017 Galaxy A serisi, hatta Galaxy J5 ve J7 (2016) bile Samsung Experience 8.1 güncellemesi alırken Galaxy S7 ve S7 Edge daha eski bir arayüz kullanmaya devam ediyor.

Fakat görünüşe göre Samsung ‘eski’ amiral gemisine hak ettiği güncellemeleri önümüzdeki aylarda getirecek. Şirket, bir sonraki güncellemede Galaxy S7 ve S7 Edge için yeni Samsung Experience arayüzünün geleceğini doğruladı.

Ne yazık ki bu güncellemenin S7 ve S7 Edge’ye Android Oreo ile birlikte geleceği düşünüldüğü için kısa süre içinde yayınlanması beklenmiyor. Zira Samsung şu anda, 2017 model amiral gemileri için Android Oreo sürümünü geliştirmekle meşgul. S7 ve S7 Edge için arayüz ya da Oreo güncellemesinin ne zaman geleceğini şu an bilemiyoruz.