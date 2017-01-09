Samsung Galaxy S7’ye Android 7.1.1 Güncellemesinin Ne Zaman Geleceği Belli Oldu!

Samsung Türkiye, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modeline ne zaman Android 7.1.1 güncellemesini geleceğini açıkladı.

Bildiğiniz gibi 2016 yılının son aylarında Samsung, bazı Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarına Android 7.0 Nougat sürümü için beta testi yapmış ve 2017 Ocak’ta Android 7.1.1 sürümüyle beraber güncellemeyi sunacağını açıklamıştı.

Son günlerde bazı Galaxy S7 kullanıcılarına Android 7.0 olarak bazı güncellemeler gelmiş olsa da Samsung’un resmi olarak sunacağı Android 7.1.1 sürümünün ne zaman geleceği merakla bekleniyordu. Ancak Samsung Türkiye’den bu güncellemenin tarihi resmen açıklanmış oldu.

Bir kullanıcının Samsung Türkiye’ye sorduğu güncelleme sorusu üzerine 17 Ocak 2017 olarak açıklayan firma, böylece merakla beklenen Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android 7.1.1 güncellemesinin ne zaman geleceğini belirtmiş oldu. Bakalım 17 Ocak’ta bu güncelleme sunulacak mı? Hep beraber göreceğiz.