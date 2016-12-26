Samsung Galaxy S8, 8GB RAM İle Geliyor!

Ortaya çıkan iddialar ve sızıntılara göre Samsung Galaxy S8, 8GB RAM ile piyasaya çıkacak.

2016’nın son haftasına girmişken 2017 yılında ortaya çıkacak yeni nesil cihazlar ile ilgili iddialar ve sızıntılar da ağırlık kazandı. Bu noktada her yılın başında gelen ve özellikleriyle merak edilen Samsung’un Galaxy S serisi bildiğiniz gibi Galaxy S8 ile devam edecek. Söylentilere göre Note 7 fiyaskosu sebebiyle Galaxy S8’in üzerine fazlasıyla düşen Samsung, beklentilerin aksine Şubat ayının sonunda yapılacak Mobil Dünya Kongresi’nde değil, Nisan ayında özel bir lansman ile duyuracağı Galaxy S8 ile ilgili birçok spekülasyonlar bulunmakta.

Şimdiye kadar birçok detayın ortaya çıktığı S8’de yeni detaya göre ise 8GB gibi oldukça yüksek bir RAM miktarı bulunacak. Günümüzde 6GB RAM miktarı yeni yeni yaygınlaşırken, hatta hala 3GB RAM miktarı yeterli iken Samsung’un 8GB RAM atağı bir artı sağlar mı bilmiyorum, ancak bu detaydan bile efsanevi bir Galaxy S8 ile Note 7’yi unutturmaya kararlı olduğu görünüyor.