Galaxy S8 ve S8+'a gelmesi beklenen Ekim güvenlik güncelleştirmesi ve Linux desteği sonunda gelmeye başladı.

Samsung Galaxy S8+’a bir süredir beklenen ekim güncellemesi geldi. Güncellemeyle birlikte güvenlik düzeltmeleri ve bazı geliştirmeler yer alıyor. Galaxy S7 ve Galaxy A5’in ardından Galaxy S8+ cihazları için güncelleme yayınlanmaya başladı. Galaxy S8+ kullanıcıları güncellemenin geldiğini onaylasalar da Galaxy S8 kullanıcılarında henüz böyle bir onaylama yok. Muhtemelen en kısa sürede aynı güncelleme Galaxy S8 kullanıcılarına da gelecektir.

Galaxy S8+ için yayınlanan güncellemeye geri dönersek G955FXXU1AQI9 ismiyle gelen güncelleme, 479,69 MB’lık bir dosya yüklemesi yapıyor.

Galaxy S8+ Son Güncellemesiyle Gelen İyileştirmeler

En yeni Galaxy S8+ güncellemesiyle birlikte telefonu bilgisayara çeviren DEX modu için kararlı geliştirmeler de geliyor. Yine de bu konuda pek fazla bilgi yok. Bilinen tek şey, güncelleme ile birlikte Samsung Dex aracılığıyla telefona Linux işletim sistemi kurup kullanabilecek olmamız.

Bir Galaxy S8 veya S8+ kullanıcıysanız, güncellemenin gelip gelmediğini ayarlarda yer alan Yazılım Güncelleştirmeleri alanından manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Her halükarda yaklaşık 1 hafta içerisinde güncellemenin bu telefonlara uğraması bekleniyor. Daha güvenli bir telefon kullanımı için her zaman güncelleştirmelerinizi yüklemenizi öneriyorum.