Samsung Galaxy S8 Active'e Ait Fotoğraflar Sızdırıldı

Bir Android Central forum yazarı, S8 Active'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları sızdırdı.

Dominique Henderson isimli bir Android Central forum yazarı, S8 Active'e sahip olduğunu iddia ettiği bazı görseller yayınladı.

Tasarım olarak S8'e oldukça benzeyen cihaz, dayanıklılık konusunda daha iyi bir sonuç vermek için kıvrımlı ekrandan yoksun bırakılmış. Buna rağmen kaldırılan ön buton sayesinde ekran oranı S8'lerde olduğu gibi 18.5:9 olmuş.

Kullanıcının belirttiğine göre telefonun ekranı S7 Active'de olduğu gibi ek bir polikarbonat katman ile korunuyor. Muhtemelen ekranı daha iyi muhafaza etmek için olacak ki ekran çerçeveleri S8'lere göre biraz daha kalın. Ayrıca telefonun tüm çerçevesi ekstra bir metal çerçeve ile güçlendirilmiş.

Sızıntıya göre S8 Active, S7 Active'de olduğu gibi 4000 mAh bir batarya ile gelecek. Bu da şarj ömrü konusunda S8'lere göre çok daha tatmin edici olacağı anlamına geliyor.

Belirtilene göre cihaz, daha önceki Active cihazlara göre bazı yazılım eksileriyle gelecek; örneğin S7 Active'de bulunan ve su altında fotoğraf çekilmesini sağlayan aqua mod gibi. Ancak bu durumun, telefon üretime girdiğinde değişebileceğini belirtelim.

Ayrıca diğer cihazlardan bir başka fark, telefon üzerinde bir 'Active anahtarı' bulunmaması. Bunun yerine yalnızca Bixby tuşu var. Belki de tuş hem Bixby'i açmak hem de Active anahtarı olarak kullanılıyor olabilir, ancak bu biraz düşük bir ihtimal.