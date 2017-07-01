Samsung Galaxy S8 Active Sertifikalandı

Samsung'un ultra dayanıklı yeni telefonu Galaxy S8 Active, FCC sertifikası aldı.

Samsung'un ultra dayanıklı modeli olacak S8 Active FCC'den sertifikasını aldı.

Bir süre önce hakkında sızıntılar olmuş ve bizim de haberini yaptığımız Galaxy S8 Active, telefonları denetleyen kuruluş olan FCC’den sertifikasını aldı. Bu sertifika sayesinde cihazın hakkında kesin bilgiler ortaya çıktı ve piyasaya çıkmasına çok da uzun bir zaman kalmadığı anlaşıldı.

Normal S8 gibi suya ve toza karşı dayanıklı olacak model, S8’in aksine düşmelere karşı da dayanıklı olacak.

SM-G892A model numarasıyla çıkacak telefon Galaxy S8 ile birebir aynı işlemci ve RAM miktarına sahip olacak ancak pil boyutunun S8’den daha büyük olacağı bekleniyor.

Sertifika işleminin kesinleştirdiği son nokta ise telefonun sadece Amerika’da satışa sunulacağı oldu. Umuyoruz ki gelecekte Samsung Active modellerini Dünya çapında satışa sunar.