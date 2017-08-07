Samsung'un "şimdiye kadarki en dayanıklı Galaxy" dediği Galaxy S8 Active, yine ABD'ye özgü şekilde tanıtıldı.

Samsung'un amiral gemisi modellerine ek olarak çıkardığı dayanıklı özel kasaya sahip akıllı telefonları olan Active serisine yeni bir üye katıldı.

Bu yılın en popüler amiral gemilerinden olan Samsung Galaxy S8 ikilisi, Active varyantıyla da tüm o önemli özellikleri taşıyor. Dayanıklı bir gövdeye, dört köşelerde yer alan yastıklarla düşmeye karşı direnç kazanan Galaxy S8 Active, çatlamaya, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

S8 ailesinin imzası niteliğindeki kıvrımlı Infinity Display, Active modeline malesef geçemese de bunun hakkını dayanıklılığıyla sonuna kadar veriyor. Arka tarafta sürtünmeyi arttırarak tutmayı kolaylaştırmak amacıyla pürüzlü bir yüzeye yer verilen cihaz Galaxy S8 ile aynı özellikleri taşıyor. 18,5:9 en-boy oranlı Quad HD Super AMOLED düz ekran, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci (telefonun Exynos modeli bulunmuyor), 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 12 MP f/1,7 arka kamera ve en önemlisi; 4.000 mAh'lik devasa bir pil taşıyan telefon kendisinden daha büyük olan S8+'tan bile 500 mAh daha büyük bir pil kapasitesine sahip.

Telefon her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerikan operatörü AT&T logosuyla satışa sunulacak. Bunun dışında özel olan durum ise; telefona kısa süre erişim hakkı olacak AT&T'den sonra cihazın SIM kilitsiz şekilde satışa sunulması mümkün.

8 Ağustos'ta ön siparişe, 11 Ağustos'ta da kargolanmaya başlanacak cihaz 30 aylık AT&T tariflerine ek olarak aylık 28 dolara satılacak. Telefon eğer SIM kilitsiz şekilde satışa çıkarılırsa üçüncü parti ithalatçılar tarafından ülkemize getirilebilmesi mümkün görünüyor.