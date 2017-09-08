Samsung Galaxy S8 Active Tüm Dünyada Satışa Çıkabilir!

Samsung'un yıllardır ABD'de AT&T operatörüne özel olarak çıkardığı S serisinin Active modelleri, yeni sertifikalandırmaya göre dünya çapında satışa çıkarılabilir.

WFA yani Wi-Fi teknolojisi denetleme kuruluşundan yeni alınan bir Samsung Android telefon sertifikası, firmanın ABD'de AT&T operatörüne özel olarak çıkardığı S8 Active modelinin koduyla ufak bir fark dışında tamamen uyuşuyor.

SM-G892U kod adıyla sertifikalanan akıllı telefon, şuan satışta bulunan Samsung Galaxy S8 Active'in SM-G892A olan koduyla neredeyse birebir aynı. Cihazın dünya çapında satışa çıkarılabileceğini bizlere düşündüren şey ise sonda yer alan U harfi. Samsung genellikle cihazlarının model numarasının sonuna U eklerse bu "Unlocked" yani SIM kilitsiz bir cihazı işaret eder. SIM kilidine sahip olmayan cihazlar da bildiğiniz üzere tüm operatörlerle ve hatta başka ülkelerde de kullanılabilirler.

Görselden ortaya çıkan diğer bilgiler arasında cihazın Android 7.0 Nougat yüklü olduğu ve çift-band AC Wi-Fi teknolojisine sahip olduğu yer alıyor. Şuan için Samsung'dan herhangi bir resmi açıklama olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz ancak eğer S8 Active SIM kilitsiz bir şekilde satılmaya başlarsa bu bir çok kullanıcı için iyi haber olacaktır. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgileri en kısa sürede sizlerle paylaşacağız, takipte kalın.