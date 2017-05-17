Samsung Galaxy S8 Adeta Peynir Ekmek Gibi Satıyor!

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri daha bir ay dolmadan 5 milyon satış barajını geçmeyi başardı.

Samsung'un ince ekran çerçeveleriyle birlikte devrimsel yeni tasarım anlayışına sahip ilk akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ tanıtıldığı günden beri oldukça beğenilmiş hatta birçok Apple hayranının bile gönlünü çalmayı başarmıştı ancak telefonların satışlarının nasıl gittiğine dair net bir açıklama yoktu. Bugün Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın satış adetlerine değinen Samsung yeni telefonlarının gördüğü ilgiden oldukça memnun.

Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S8 ve S8+ modelleri daha raflardaki yerini aldığı ilk günden bugüne bir ay geçmeden 5 milyon satış barajını geçmeyi başardı. Galaxy S8 ailesi oldukça kısa süre içinde bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşırken S8'in mi yoksa S8+'ın mı şu anda satış tarafında üstünlüğü elinde barındırdığı bilinmiyor.

Note 7 modelinde yaşanan talihsizliğin Galaxy S8 ailesinin satışlarını etkileyip etkilemeyeceği merak ederken buradan da Samsung'un Note 7 ile zedelenen imajını tekrar toparladığını görüyoruz. Ne diyelim, umarız her şey hem Samsung hem de kullanıcıları açısından daha güzel olur.