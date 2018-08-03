Samsung Galaxy S8'lerin Yazılım Güncellemeleri Yayınlandı

Samsung, Galaxy S8 ailesi için Ağustos ayı güvenlik güncellemelerini yayınlamaya başladı. Güncelleme, Game Launcher için de ilginç bir geliştirme içeriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendinden beklenmeyen bir şekilde şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8 için Ağustos ayı güvenlik güncellemeleri dağıtılmaya başlandı. Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda en yavaş şirketlerden biri olduğu için güncellemenin Ağustos ayının ilk günlerinde yayınlanması oldukça ilginç. Üstelik de şirketin tüm odağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 üzerinde toplanmışken.

Ağustos ayı güvenlik güncellemesinde ‘Game Launcher’ı açın ve Samsung’un oyun hizmetlerinden daha fazlasını kullanın.’ şeklinde bir ifade yer alıyor. Bunun ne anlama geldiğini henüz kimse bilmiyor. Tuhaf olan nokta ise Samsung’un Game Launcher’ı güncellemek için Galaxy App üzerinden uygulamaya bir güncelleme yayınlamak yerine yazılım güncellemesini seçmiş olması.

G950FXXU3CRGH yapı numarasına sahip Ağustos ayı güvenlik güncellemeleri ilk olarak Almanya’da yayınlanmaya başladı ancak güncellemenin kısa süre içinde Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor. Eğer cihazınızda yazılım güncellemesi olduğuna dair bir bildirim almadıysanız ‘Ayarlar’ menüsüne giderek yazılım güncellemesini manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Güncelleme 420 MB boyutunda olduğundan Wi-Fi’ye bağlanmayı unutmayın.