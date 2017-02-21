Galaxy S8, En Net Haliyle Çalışır Şekilde Görüntülendi!

Merakla beklenen Galaxy S8, yine çalışır halde görüntülenirken bu sefer en net biçimde görülebiliyor.

Samsung’un tanıtım için gün saydığı yepyeni amiral gemisi Galaxy S8, bir kere daha çalışır halde görüntülendi. Bu sefer tam boyutlarında ve net bir biçimde ortaya çıkan Galaxy S8, beklenen tasarım hatlarını net bir biçimde taşıyor.

Edge paneli açık bir şekilde görüntülenen telefonun ön tarafında ise kamera ve sensörler için 5 ayrı boşluğun olması Note 7’de ilk defa gün yüzüne çıkan iris tarayıcısı başta olmak üzere bazı yeniliklerin de geleceğini gösteriyor.

Paylaşımın Galaxy S8 mi Galaxy S8 Plus modeline ait mi konusu kesin bilinmiyorken tasarım hatlarıyla bire bir olacak cihazın net olarak karşıdan görünüşü ise yukarıdaki gibi olacak.

Aynı zamanda farklı açılardan görüntüsünü Always On Display teknolojisiyle de görebileceğiniz cihazın şıklığı konusunda emin olabiliyoruz. Bixby gibi sanal asistan yeniliği başta olmak üzere birçok ekstrayı da koruması beklenen telefonu merakla bekliyoruz.