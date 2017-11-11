Galaxy S8 Android Oreo Betasına İlk Güncelleme Geldi!

Samsung Galaxy S8 sahiplerinin katılarak kullanmaya başladığı Android Oreo Beta'sına ilk güncelleme geldi.

Samsung'un Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Güney Kore'deki Galaxy S8 kullanıcılarına sunduğu Android Oreo Beta programı devam ediyor. Şimdi de Android Oreo Beta programına katılanlar için ilk Android Oreo güncellemesi geldi. Bir sürü hata düzeltmesinin yapıldığı Beta programının bitişine ve tüm dünyadaki Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 kullanıcılarına resmi sürümün dağıtılmasına az kaldı.

609 mb'lık bu güncellemeyle birlikte bir sürü küçük hatayla beraber, Samsung'un sesli asistanı Bixby'nin de çalışmamasına sebep olan bir hata düzeltildi. Ayrıca Samsung Klavye, mesajlaşma arayüzü, Bluetooth ve Wi-Fi ile ilgili de bir takım problemler halledildi. Beta kullanıcılarının son güncellemeyle birlikte yaptığı yorumlara göre, şu an Samsung Galaxy S8 ile birlikte Android Oreo gayet uyumlu çalışmaya başladı.

Bu arada Almanya, İspanya, Fransa, Polonya, Hindistan ve Çin'deki kullanıcılar için de Android Oreo Beta programı başlıyor. Bir Samsung Türkiye yetkilisinin GizChina'ya sızdırdığı bilgiye göre, 2018'in ilk yarısında da Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 sahipleri Android Oreo'ya global olarak erişebilecek. (Şu GizChina'ya bilgi sızdıran arkadaş keşke bize de bilgi sızdırsa) Siz ne düşünüyorsunuz?