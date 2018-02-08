İki hafta kadar önce beta testleri sona erdiren Samsung, nihayet geçtiğimiz yılın bahar aylarında tanıttığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android Oreo güncellemesini yayınladı.

Beklenen güncelleme nihayet geldi; Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Almanya’daki Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcılarına Android Oreo’nun kararlı sürümünü yayınladı. Güncelleme ilk olarak önceden vaat edildiği gibi beta test kullanıcılarına gönderildi. Fakat normal Nougat kullanıcıları da 24 saat içinde güncellemeyi almaya başlayacak.

Android Oreo güncellemesi kullanıcılara Şubat ayı güvenlik yamaları ile birlikte gönderildi. Beta kullanıcıları, pek çok yazılıma ve güncellenmiş Samsung Experience arayüzüne zaten sahip olduğu için daha düşük boyutta dosya indirecekler. Yazılım sürümü G955XXU1CRAP olan güncelleme, toplamda 487 MB boyutunda.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için beta testlerini iki hafta kadar önce sonlandırmıştı. Şirket son düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Oreo güncellemesini yayınlamaya Almanya’dan başladı. Fakat diğer pazarlarda da güncellemenin yayınlanmaya başlaması uzun sürmez. Elbette ki güncellemeyi ilk olarak beta programa katılan kullanıcılar alacak.

Android Oreo güncellemesi ile birlikte Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, Samsung Experience v9 arabirimine geçmiş olacaklar. Yeni arabirim devrimsel değişiklikler getirmese de kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve performansta da bir miktar artış sağlayacak. Android Oreo’nun Galaxy S8’e getireceği tüm yenilikleri buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.