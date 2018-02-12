Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncellemesi Türkiye

Samsung'un 2017 model amiral gemileri olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android Oreo güncellemesi nihayet Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz yılın bahar aylarında tanıttığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yaklaşık üç hafta kadar önce Android Oreo beta programını sonlandırması ile birlikte kullanıcılar, yeni Android sürümü için güncellemeyi beklemeye başlamışlardı.

Samsung, herhangi bir hata gerçekleşmemesi için elini çabuk tutmadı ve güncellemeyi ilk olarak geçtiğimiz hafta Almanya’daki beta kullanıcılarına yayınladı. Her geçen gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan güncelleme, nihayet Türkiye’deki Galaxy S8 ve Galaxy S8+’lara da ulaştı.

Android Oreo yükseltmesi ile birlikte kullanıcılar, Samsung’un kendi arabiriminin son sürümü olan Samsung Experience 9.0’a da kavuşmuş oluyorlar. Güncelleme ile birlikte arayüzde devrimsel bir değişiklik gerçekleşmezken başta güvenlik olmak üzere pek çok yeni özelliğin ve iyileştirmenin gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Eğer hala güncelleme ile ilgili bildirim almadıysanız Ayarlar’a giderek güncellemeyi manuel olarak indirebilirsiniz. Güncelleme 1345MB boyutunda, bu nedenle indirmeden önce bir Wi-Fi ağına bağlanmayı unutmayın. Android Oreo güncellemesinin Galaxy S8 ve Galaxy S8+’lara ne gibi yenilikler getirdiğini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.