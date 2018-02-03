S8 Active İçin Android Oreo Wi-Fi Sertifikasını Alındı

Alınan bu sertifika Android 8.0 stabil sürüm Oreo güncellemesinin çok yakında Samsung Galaxy S8’e geleceğini gösteriyor.

Samsung’un Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları için Android 8.0 Oreo beta güncellemesi yapılmıştı. Henüz firma tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da, yakın zaman içerisinde Galaxy S8 Active'e stabil sürüm Oreo geleceği hakkında söylentiler dolaşmaya başladı.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi Samsung, Galaxy S8 Active için Android Oreo 8.0 Wi-Fi sertifikasını çıkardı. Bu durum akıllara stabil sürüme geçmenin o kadar da uzun sürmeyeceğini getirdi.

Zira, daha önce Samsung Galaxy S8 Active (cruiserlte), Samsung Galaxy S8 (dream), Samsung Galaxy S8+ (dream2) telefonlarına Oreo güncellemesi geleceği duyurulmuştu. Tarihle ilgili net bir açıklama yapılmadığı için alınan Wi-Fi sertifikası, stabil Oreo güncellemesi çalışmalarının devam ettiğini de gösteriyor.

Güncellemeyi almayan telefonların arka planda kalacağı düşünüldüğünde bu yeni yazılım güncellemesi oldukça önemli. Birçok S8 serisi kullanıcısının güncelleme için sabırsızlandığını biliyorum. Umarım Android Oreo 8.0 önümüzdeki bir kaç gün içerisinde yayınlanır.