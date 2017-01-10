İddialar İddialar: Samsung Galaxy S8, Beklenenden Erken Gelebilir!

Güney Koreli şirkete yakınlığıyla tanınan bazı kaynaklardan sızan bilgiler, Galaxy S8'in beklenenden erken piyasaya çıkabileceği yönünde.

Söylentiler doğruysa, uzun zamandır merakla beklenen Samsung Galaxy S8, beklenenden önce raflardaki yerini alacak. Raporlar; Samsung'un resmi lansmandan önce, sınırlı sayıdaki telefonunu distribütörler aracılığıyla dağıtma başlayacağı yönünde.

Dedikoduların kaynağı The Investor isimli basın organı. The Investor, iddiasının kaynağı olarak Güney Koreli büyük sanayi şirketlerini ve dağıtımcıları gösteriyor. Yayın organı; amiral gemisi akıllı telefonların Şubat sonu veya Mart başında, "sınırlı" sayıda da olsa dağıtıma başlayabileceğini iddia ediyor.

The Investor'a göre; teknoloji devi kesin bir rakam vermese de, 60 milyon sınırının üstüne çıkmayı planlıyor. Galaxy S6, 45 milyon ve Galaxy S7, 47 milyon rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Şirketin medar-ı iftiharı Galaxy S3'de ise bu değer 65 milyonu aşmıştı.

İddiaların diğer bir kaynağı ise Samsung'un kamera lens üreticisi Sekonix'den ve tarama modülü üreticisi Partron'dan yüklü miktarda sevkiyat talep etmesi. Cihazın çıkışının aslında Nisan ortası olması bekleniyordu. Ancak Investor'a göre, Samsung hiç olmadığı kadar hırslı; Galaxy S8 sayesinde, Galaxy Note 7 faciasını unutturmak istiyor ve bunu elinden geldiğince çabuk gerçekleştirme niyetinde.

Biz tüm bu açıklamalara karşın, 27 Şubat-2 Mart 2017 arasında düzenlenecek MWC 2017'den önce bu tür bir radikal bir hamlenin gerçekleşmesi ihtimalini düşük görüyoruz.

Küresel akıllı telefon piyasası 2016'da sadece yüzde 1.6 derecesinde genişledi ve toplam sevkiyat, 1.46 milyarda kaldı. IDC'nin analistlerine göre sektör, bu yıl yüzde 4 oranında büyüyecek.