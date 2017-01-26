Galaxy S8 Bir Masaüstü Bilgisayar Gibi Kullanılabilecek

Samsung'un Galaxy S8'i masaüstü bilgisayar gibi kullanmanızı sağlayacak aparatı yeni marka tescili başvurusuyla ortaya çıktı.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8'in tıpkı Microsoft'un Continuum özelliği gibi harici bir aparata sahip olacağı ve bu aparat sayesinde bir bilgisayar gibi kullanılabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise Galaxy S8'in bu özelliğini doğruluyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Samsung, desktop experience yani masaüstü deneyimi olarak adlandırdığı "DEX" özelliği için marka tescili aldı. Söylenene göre Samsung'un DEX ismindeki bu markasının adını taşıyacak bir aparat, Galaxy S8'in tıpkı bir masaüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlayacak. Bu aparat sayesinde kullanıcılar Galaxy S8'lerini monitöre, klavyeye ve fareye bağlayabilecekler.

Öte yandan Galaxy S8 tek işletim sistemli bir cihaz olacağı için muhtemelen telefon Windows ile çalışan bir bilgisayar gibi olmayacak ama Android arayüzü monitöre uygun görünüme geçerek tıpkı bir bilgisayar gibi kullanıcıların cihazı kullanmasını sağlayacak.