Samsung Galaxy S8, Bluetooth 5.0 İçeren İlk Telefon Oldu!

Uzun süredir büyük bir merakla beklenen Samsung Galaxy S8, en sonunda yüzünü gösterdi. Samsung'un akıllı bombası ilklerin de temsilcisi oldu.

Çok kısa süre önce açıklanan Galaxy S8 ve Galaxy S8 +, Bluetooth 5.0 bağlantısı sunan dünyadaki ilk ticari akıllı telefonlar sıfatını da kazandılar. Galaxy S7 ve S7 Edge'e göre kayda değer bir yükseliş söz konusu olan S8 ailesinde öncü amiral gemileri Bluetooth 4.2 bağlantısına sahip olmasına rağmen Bluetooth 5.0 barındırıyor. BT 5.0 ise hız, menzil ve müzik kalitesinde olağanüstü kazançlar sunuyor.

Bluetooth'un yeni sürümü teorik olarak iki kat hızlı ve dört kat fazla aralık sunuyor. Ancak, Galaxy S8 ve S8 +'daki tek yeni şey bu değil. Bu akıllı telefonlar aynı zamanda iki bluetooth hoparlöre veya kulaklığa kablosuz olarak ses aktarımı yapabiliyor ve kullanıcıların her iki kulaklığın ses seviyesini ayrı ayrı kontrol etmelerini de sağlıyor. Böylece iki ayrı hoparlör ile stereo ses deneyimi sunabilecek, iki ayrı kulaklıktan ortak müzik deneyimi yaşayabileceksiniz.