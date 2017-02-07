Samsung Galaxy S8 Çalışır Halde Görüntülendi!

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S8, birçok sızıntının ardından bu sefer de çalışır halde görüntülendi.

Samsung'un merakla beklenen ve Note 7 yüzünden ertelenen tanıtımı ile merak seviyesi iyice artan Galaxy S8, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntı görseller ve render görsellerin ardından ilk defa çalışır halde görüntülendi. Kıvrımlı ekranı ile dikkat çeken Galaxy S8'in ana ekran tuşu ve kapasitif tuşların kaldırılmasıyla çok daha iyi bir ekran-boyut oranı sunması bekleniyordu.

Şimdi ise ortaya çıkan çalışır haldeki görseli ile resmen nasıl bir telefon olacağı ortaya çıkan Galaxy S8, harika bir ekran/boyut oranı sunacağı net bir biçimde görülüyor. Weibo'da ortaya çıkan görsel ile kesinleşen Galaxy S8'in tasarımında USB Type-C portuna geçiş görülürken, olmama ihtimali üzerinde durulan 3.5mmlik jak girişi ise alt taraftaki yerini koruduğu görülüyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi bir tasarımla gelecek olan Samsung Galaxy S8, tasarım açısından büyüleyici olacak gibi. Peki, sizce bu tasarım anlayışı Galaxy S8'i daha şık bir hale mi getiriyor, yoksa daha kötü bir tercih mi olmuş? Cevaplarınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.