Galaxy S8'deki Çerçevesiz Ekran 'Infinity Display' Olacak

Samsung'un Galaxy S8 için almış olduğu patente göre neredeyse çerçevesiz ekranı bulunacak olan bu teknolojinin adı 'Infinity Display' olacak.

Amerikan Patent ve Marka Enstitüsü’ne yapılan bir başvuruda dikkati çeken ayrıntı, Samsung ailesinin yeni gözdeleri Galaxy ve Galaxy S8 Plus’ın neredeyse çerçevesiz bir ekranla geleceğini bilmemize rağmen garantilemiş oluyor.

Görselde gördüğünüz Enstütü'nün sitesinde bulunan yeni bir başvuru, Samsung adına iletilen patent başvurusu "Infinity Display" adıyla gösteriliyor. Buradan hareketle Galaxy S8'in neredeyse çerçevesiz ekranının adı Infinity Display olacak.

Samsung daha önce çerçevesiz ekranların ilk olarak cep telefonlarında kullanılacağını açıklamıştı. Güney Koreli firma sadece Mart ayı sonunda çıkacak Galaxy S8 modellerine yönelik olmayan bir açıklama yapmış olsa bile, söz konusu patent başvurusu bunun yeni modellerle başlayabileceğini gösteriyor.

Diğer yandan iki tarafı da kıvrımlı olacak ekranın yanı sıra, Samsung’un yeni asistanı Bixby için S8 ve S8 Plus’un sol panelinde özel bir tuş yer alacağı da kesinleşmiş gibi görünüyor.