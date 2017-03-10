Samsung Galaxy S8 Çıkmadan Çakması 'Tanıtıldı'!

Çakma Samsung Galaxy S8, Çin'in Twitter 'ı olarak gösterilen Weibo'da tanıtıldı.

Çin, dünyanın en büyük nüfusuna sahip bambaşka bir dünya. Çin’in Twitter’ı olarak gösterilen Weibo’da dün gösterilen yeni bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S8 daha çıkmadan telefonun nasıl olacağını az çok öğrenmiştik. Dün, Galaxy S8, Note 7 ve Galaxy S8+’ın yan yana fotoğrafları yayınlandı.

Henüz piyasaya sürülmeyen Samsung Galaxy S8 modellerinin klonlarını gösteren görsel, akıllara ürünün korsan versiyonunun çıkacağı sorularını getirdi. Tabii bazı insanlar bunun photoshop çalışması olduğunu düşünüyor, ancak burası Çin olduğu için her türlü ihtimali göz önüne almalıyız.

Daha önceki zamanlarda da olduğu gibi, telefon henüz çıkmadan klonunun çıkmasına alıştık. Telefonların çok yüksek bir kısmının Çin’de üretildiği düşünüldüğünde bu sızıntıların sebebi az çok ortaya çıkıyor. Ancak bu bir sızıntıysa, Güney Kore devi Samsung’un canını sıkabilir.

Bu fotoğrafta Samsung Galaxy S8, her zamanki görüntüsünden bir kaç farklılıkla gözüküyor. Tabii genel hatları ile daha önce çıkan Galaxy S8 konseptlerine de benzemiyor değil.

Samsung’un bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı şu anda belli değil. Bu tarz şeyler ilk kez Samsung’un başına gelmiyor, bundan önceki yıllarda başka firmaların da başına geldiğini görmüştük.