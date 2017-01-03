Samsung Galaxy S8, Continuum Benzeri Bir Masaüstü Özelliğe Sahip Olabilir

Samsung’un, Microsoft’un Continuum’una benzer bir özelliği Galaxy S8 ile birlikte kullanıma sunacağı söyleniyor.

Samsung’un son yıllardaki akıllı telefonlarının test aşamaları sırasında ortaya çıkanlar gösterdi ki şirket, akıllı telefon işinde Apple’ın izinden gidiyor. Hatta Samsung, iPhone’u piksel piksel kopyalayabilmek adına mühendisler için 132 sayfalık bir kılavuz oluşturmuştu. Tüm bunlara rağmen, şirketin kendi özgün fikirlerine de yeni telefonlarında yer vermek istediğine dair bazı sinyaller var.

Bu zamana kadar Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisinde Samsung telefonlara özel olan birçok özellik gördük. Ancak Samsung Galaxy S8 ile ilgili son söylentiler gerçekleşirse, Samsung belki de bir iPhone’da görülmeyecek bir özelliği kullanıma sunmuş olacak.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili bahsedilen bu yeni özellik, telefonun ne kadar güçlü ve ne kadar enerji verimliliği olacağını da gözler önüne seriyor. All About Windows Phone sitesinden Steve Litchfield ise Samsung’un yeni amiral gemisinde yer alacağı söylenen bu özelliği test etme fırsatı buldu. Windows Phone ile alakalı bir siteden birinin Samsung’un yeni telefonunda olacağı söylenen bu özelliği test etmesinin nedeni ise, özelliğin Windows Phone’da yer alan Continuum’a benziyor olması. Bildiğiniz gibi Continuum, Windows Phone cihazlarda yer alan ve telefonu bir monitör, klavye ve fareye bağlayarak masaüstü deneyimi yaşamanızı sağlayan bir özellik.

İşte Samsung Galaxy S8’de yer alacak yeni özellikle birlikte, aynı bu şekilde bir masaüstü deneyimi yaşanabileceği söyleniyor. Yukarıda yer alan ve Samsung’un yeni amiral gemisinde yer alacağı söylenen bu özelliği gözler önüne seren görsel ise Samsung’un Galaxy S8 ile ilgili bir sunumundan alındı ve dün All About Windows Phone sitesinde yayınlandı.