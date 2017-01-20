Samsung Galaxy S8'de, Galaxy S7'dekine Benzer Bir Isı Borusu Bulunacak

Samsung Galaxy S7’deki ısı borusu tasarımının aynısının Samsung Galaxy S8’de de kullanılacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S7, ısı borusu barındıran ilk Samsung telefonuydu. Bir iddiaya göre, Samsung Galaxy S7’de kullanılan ısı borusu tasarımının aynısı Samsung Galaxy S8’de de kullanılacak. Söylentilere göre, Samsung iki borulu bir tasarıma geçmeyi değerlendi, ancak sonunda Galaxy S7’de kullandığı tasarımın aynısını kullanmaya karar verdi.

Samsung Galaxy S7’de kullanılan ısı borusu, o zaman piyasaya bulunan en ince ısı borusuydu. Samsung, sadece 0,4 mm kalınlığında bir ısı borusu yapmak için çeşitli şirketlerle birlikte çalıştı. Isı borusunun görevi, işlemcideki sıcaklığı emerek onu telefon arka kısmında bulunan ve grafitten yapılmış levhaya iletmektir. Bu levha da kendisine iletilen ısıyı dağıtmakla görevlidir.

Üst seviye bilgisayarların soğutma sistemlerinde sıklıkla kullanılan ısı boruları, son zamanlarda amiral gemisi telefonlarda da kullanılmaya başlandı. Samsung haricinde, LG de yeni amiral gemisi G6’da ısı boruları kullanacak.