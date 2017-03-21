Samsung Galaxy S8’in Gizli Tutulan Yeni Özelliği Ortaya Çıktı!

Samsung’un ana ekran tuşunda fiziksel tuş yerine sanal tuş konumlandırmasına rağmen bu sanal tuşun sürekli gözükmesi akıllara Force Touch/3D Touch özelliği olabileceğini getiriyor.

Samsung’un New York’taki ana lansman ile aynı anda Türkiye’de de yapacağı Galaxy S8 lansmanına neredeyse bir hafta kaldı. Bu süreçte artık renk seçimlerine kadar her şeyini gördüğümüz Galaxy S8 ile ilgili hala gizli detaylar gelmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan detaya geçmeden önce Galaxy S8’in artık fiziksel ana ekran tuşu yerine sanal tuşlara geçtiğini görmüştük. Fakat ilginç olan detay ise bu ana ekran tuşu her zaman görülebilir bir yapıda olması ile başlıyor.

Buradan hareketle aylar önce ortaya atılan “Galaxy S8’de Force Touch özelliği olacak” olayı da büyük oranda gerçek olabilir. İddialara göre bu ana ekran tuşu basınca duyarlı bir biçimde hazırlandı ve bu şekilde bölgesel bir 3D Touch/Force Touch desteği sunabilir. Aynı şekilde birçok iddia da bunun sadece ana ekran tuşu için değil, tüm ekrana yayılmış biçimde olacağını da öngörüyor.

Şu anda resmi olarak ya da sızıntılarda görmediğimiz bu detayı görünüşe göre 29 Mart’ta resmen görmüş olacağız. Ancak hem tasarım hem donanım hem de Bixby, AKG kulaklık ve 3D Touch gibi detaylar ile Samsung, oldukça sevilen Galaxy S7 ve S7 Edge modelinin çok daha üzerine katmış ve gelişmiş bir telefon sunacak gibi görünüyor.