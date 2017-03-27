Artık sayılı günlerin kaldığı Galaxy S8 lansmanı öncesi Samsung, bu cihazlarda kullanacağı zil sesini de YouTube üzerinden yayınladı.

29 Mart’ta tanıtılacak Galaxy S8 öncesi artık bol bol S8 paylaşımına maruz kalacaksınız. Bunlardan biri de yayınlanan YouTube videosu ile Galaxy S8 ve Galaxy S8+’daki zil sesi oldu. Normalde de Over The Horizon adlı zil sesini kullanan Samsung, bu yeni cihazlarında yer alacak zil sesi müziğini 22 yaşındaki ve 2 Grammy ödülü bulunan İngiliz sanatçı Jacob Collier’a yaptırdı.

Over The Horizon 2017 adlı video ile resmen yayınlanan bu müzik, Jacob’ın jazz, dans ve pop müziğini harmanlayarak oluşturduğu ve tüm enstrümanları tek başına çaldığı bir halde sunulacak.

Toplamda 22 ayrı enstrümanın kullanıldığı Over The Horizon 2017’de, bu enstrümanların 16’sı bizzat Jacob tarafından kullanıldı. Söz konusu şarkıyı ve Jacob’ın performansını aşağıdan izleyebilirsiniz;