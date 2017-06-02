Samsung Galaxy S8'de Tuş Kilidi Sorunu mu Mevcut?

Galaxy S8'de giderilemeyen şekilde bir tuş kilidi problemi mevcut olabilir mi?

Bu yılın tartışmasız en önemli ve sağlam telefonlarından biri olan Galaxy S8, Nisan ayından bu yana satışta ve Samsung'un amiral gemisi cihazı oluşu, Galaxy S8'in de fiyatını oldukça tuzlu yapıyor.

Tabi bu yüksek fiyatlara karşın Galaxy S8 vb telefonları satın alıp kullanan kullanıcılar mevcut. Ve bu kullanıcılar, -haklı olarak- bu kadar para ödedikleri cihazların sorunsuz şekilde çalışmalarını istemekteler. Fakat bu durum Galaxy S8 için geçerli olmayabilir.

Salih Aydın isimli bir vatandaşın çekip YouTube'a yüklediği video, belki de bu duruma örnek olabilir. 3 hafta kadar önce Galaxy S8 alan Aydın, telefonunun tuş kilidi tuşu ve bu tuşla alakalı olarak telefonun kilit ekranın sürekli olarak açılması ile alakalı bir sorun ile karşılaşmış. Daha sonrasında cihazı servise gönderen Aydın'a servisten yeni bir Galaxy S8 cihazı verilmiş, fakat aynı problem yeni verilen cihazda da devam etmiş.

Daha önceden gerek Twitter üzerinden gerekse çeşitli yabancı forum sitelerinde, Galaxy S8'de uygulamaların kendiliğinden açılması, telefonun kendiliğinden yeniden başlaması gibi çeşitli sorunları dile getiren pek çok kullanıcı görmüştük. Aydın da çektiği video ile bu kullanıcılar arasına katılmış durumda.

Samsung'un bu tarz konular karşısında yaptığı bir açıklama ya da benzeri birşey henüz söz konusu değil. Belki bir güncelleme ile bu tarz sorunlara sebep olan şeyler düzelebilir fakat ortada donanımsal bir problem mevcut ise o zaman Galaxy S8, kullanıcıların olduğu kadar Samsung'un da başını ağrıtabilir.