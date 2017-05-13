Samsung Galaxy S8'de Yaşanan Kritik Hatalar ve Çözümleri!

Bu yazımızda Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'de yaşanan bazı önemli hataları ve çözümlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ gerek tasarım gerekse teknik özellik konusunda her ne kadar rakiplerini ağlatacak düzeyde başarılı olsalar da hiçbir şeyin olmadığı gibi kusursuz değiller. Özellikle yazılım tarafında ortaya çıkan bazı kritik problemler Galaxy S8 kullanıcıları zaman zaman zorlayabiliyor. Biz de Galaxy S8'de kullanıcıların karşılaşabileceği yazılımsal hataları ve Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre çözümlerini sizlere aktarıyoruz.

1) Ekran kenarları beyaz renk açıkken kırmızı gibi görünüyor (Kırmızı Ekran Sorunu)

Samsung Galaxy S8 cihazınızı kutusundan çıkarır çıkarmaz kurduktan bir süre sonra ekran kenarlarında beyaz bir renk yerine daha kırmızı tonlarında bir rengin göründüğü sorunuyla karşılaşabilirsiniz.Bu durumla karşılaşmamak için ya da eğer karşılaştıysanız sorunu çözmek için öncelikli olarak cihazdaki tüm yazılım güncellemelerini kurmanız gerekiyor. Güncellemeden sonra hala sorunlar yaşıyorsanız Ayarlar > Ekran > Ekran Modu seçeneğine gelerek karşınıza çıkan menüyü biraz kaydırın ve 'Gelişmiş Seçenekler' seçeneğini işaretleyin. Burada altta 'Ekran kenarı renk dengesi' yazısına dokunarak istediğiniz renk tonunu seçin ve ekran kenarlarını optimize edin. Bu aşamada cihazınız birkaç kez kendini yeniden başlatacak ve açıldığında sorun ortadan kalkmış olacak. Hala ufak bir şekilde kırmızı renk sorunu yaşıyorsanız bu menüden kırmızı seçeneğini kısmayı deneyebilirsiniz.

2) Video izlerken / şarkı dinlerken ses kendi kendine artıp azalıyor

Birçok kullanıcı hoparlör ile video izlerken ya da şarkı dinlerken telefonlarının sesinin kendi kendine artıp azaldığını öne sürüyor, üstelik kullanıcıların bir kısmı bu sorunun donanımsal olduğu gerekçesiyle Samsung'a şikayette bulunurken Samsung bu sorunun yazılımdan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Şirket, sorunu yaşayan kullanıcıların telefonlarını fabrika ayarlarına çevirmesi gerektiğini söylüyor.

3) Telefon ekran açıkken yavaş şarj oluyor

İlk başlarda bu durumun bir hata olduğu düşünülse de telefonun ekranı açıkken hızlı şarj olmaması, telefonun ısınmasını engellemek için Samsung tarafından alınan bir önlem. Ekran açıkken telefonun bir de hızlı şarj olması ısınmayı arttıracağından dolayı Samsung batarya ile ilgili bir tatsızlık yaşamaktan korkuyor ve bu nedenle telefonun ısınmaya meyilli olduğu durumlarda hızlı şarj olmasını engelliyor. Ne diyelim, sütten ağzı yanan Samsung yoğurdu üfleyerek yiyiyor.

4) Bazı uygulamalar kendi kendine açılıp kapanıyor

Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız muhtemelen 16:9 formatındaki bir uygulamayı 18.5:9 formatına uyumlu hale getirmeye çalışmış olabilirsiniz. Birçok uygulama sorunsuz bir şekilde bu formata adapte edilebilse de bazı uygulamalar 18.5:9 formatına adapte olamadığı için tabir-i caiz ise kafayı yiyiyor ve kendi kendine açılıp kapanmaya başlıyor. Öyle ki açık uygulamalardan kapasanız dahi tekrar kendini başlatabiliyor. Bu tarz bir durumla karşılaşırsanız hızlı bir şekilde uygulamayı kaldırmaya çalışın. Muhtemelen bu durum sorunu çözecektir.

5) Yüz tanıma özelliği başkalarının yüzünü de kabul edebiliyor

Günümüzde birçok Android telefonda bulunan yüz tanıma özelliği aslında Samsung Galaxy S8 modelinde diğer cihazlara kıyasla çok daha geliştirilmiş durumda ancak hala çok da güvenli bir yöntem değil. Öyle ki bazı durumlarda kişinin fotoğrafını gösterdiğinizde kanabiliyor ya da benzer yüz hatlarına sahip kişiler kilidi açabiliyor. Bunun ise şimdilik bir çözümü yok. Bu noktada size tavsiyemiz; eğer güvenli bir şekilde telefonunuzu kullanmak istiyorsanız yüz tanıma yerine parmak izi okuyucu ve iris tarayıcı gibi daha güvenli yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Şimdilik Samsung Galaxy S8 / S8+ cihazlarında bizim karşılaştığımız ya da kullanıcıların dile getirdiği hatalar bunlarla sınırlı. Eğer yeni hatalar meydana gelirse hatalarla ilgili detayları ve varsa çözümlerini sizlerle paylaşacağız.

BONUS VİDEO

Bu arada eğer hala izlemediyseniz Samsung Galaxy S8'e Webtekno usulü sağlamlık testi yaptığımız videomuzu izlemek için sizi hemen şöyle alalım: